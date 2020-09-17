شاهد.. زينة تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ (فيديو)

تحرص الفنانة زينة، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت زينة منذ قليل فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زينة بالفيديو وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ، وعلقت علي الفيديو قائله: "مشيت علي الأشواك".

والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح الصريطي.