بالأسود.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

غازلت الفنانة هبة مجدي، بصورتين جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هبة بالصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان اسود ، ووضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع بشرتها. وعلقت هبة علي الصور وكتبت: عندما تقررين تغيير في ميكياچك وتكتشفي أني لا تعرفي نفسك. ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبيها منهم الفنانة مني ممدوح وكتبت : رائع ، والفنانة نورهان شعيب وقالت "جميلة يا هبة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

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