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الناقد عصام زكريا مديرا فنيا للدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إسناد منصب المدير الفني للدورة 36 المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل للناقد عصام زكريا.

ومن جانبه أعرب الناقد عصام زكريا عن سعادته بتولي منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يواصل حاليا مشاهدة الأفلام الطويلة والقصيرة التي تم عرضها على لجنة مشاهدة وعددها ٥٠ فيلما، حيث سيتم اختيار أفضلهم والإعلان عن الأفلام المشاركة بعد ١٥ يوما.

بينما قالت الناقدة ميرفت عمر نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إن انضمام الناقد عصام زكريا إلى إدارة الدورة 36، يمثل إضافة كبيرة ومؤشرا إيجابيا لدورة استثنائية، مؤكدة أن توليه منصب المدير الفني جاء بعد ترشيحه من قبل هيئة مكتب المهرجان بالإجماع، والتي تضم الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والناقد سيد سلام نائب رئيس المهرجان، والناقدة ناهد صلاح المدير المالي، والناقد محمد يوسف الأمين العام.

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وأضافت أن المدير الفني تسلم مهامه بعد الاجتماع مع إدارة المهرجان في مقر الجمعية المنظمة للمهرجان، وبدأ في اختيار فريق عمله وتكثيف الجهد للعمل على فعاليات الدورة الجديدة.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن إغلاق باب المشاركة سيكون يوم 30 سبتمبر الجاري، وأن مسابقاته تنحصر هذا العام في مسابقتين فقط الأولى للأفلام الطويلة والثانية للقصيرة من دول البحر المتوسط، إلى جانب مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.

ويشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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