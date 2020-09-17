عندها لا تعرفي نفسك.. هبة مجدي تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها

وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "عندما تقررين تغير مكياجك وتكتشف أنك لا تعرفي نفسك، رايكم".
وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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