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هكذا هنأت نوال الزغبي صديقتها بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة نوال الزغبي، علي تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر.

حيث نشرت نوال، صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة صديقتها ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل عام وأنتي بالف خير يا أحلي وأجمل وأطيب ماغي ، الصديقة والأخت ، إن لم يعد الرجل يبهر المرأة فلا داعي لوجوده ، هبحبك كتير.

يذكر أن آخر أعمال النجمة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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