بالراستا.. صفاء جلال تغازل جمهورها من الشاطئ

غازلت الفنانة صفاء جلال، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صفاء، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ، مرتدية فستان طويل مزيج بين الأبيض واللبني والأورنچ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات منها "أحلي صافي قمر يا قمري".

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز وديانا هاشم وشاهنيستا ومصطفى عبد السلام وهاجر عفيفي ومحمد العمروسي.