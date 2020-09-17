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إيمي إسلام لـ"دوت الخليج الفني": "حذفوا من مشاهدي في زنزانة 7"

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أعربت الفنانة الشابة إيمي إسلام، عن استيائها مما حدث معها نتيجة تقليل أكثر من نصف مشاهدها في فيلم "زنزانة 7" الذي يُعرض حاليًا بالسينمات.

وقالت إيمي إسلام، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أنها لا تعلم السبب وراء تقليل مشاهدها، ولا يوجد أي عداءات بينها وبين مخرج العمل إبرام نشأت، مُشيرة إلى أنها كانت واحدة من ضمن الأبطال، حيث قالت :"دوري كان من الأبطال والدليل إن صورتي نازلة في بوستر للفيلم، ومافيش مشاكل بيني وبين المخرج ولا الأبطال، وفي النهاية أتمنى التوفيق والنجاح لصناع الفيلم".

وأشارت إيمي أنها كانت قد مضت عقدًا ينص على تصوير أكثر من ستة عشر مشهدًا، ولكن بسبب أزمة فيروس تم الاستقرار على تسعة مشاهد، لكنها فوجئت أمس أثناء مشاهدتها للفيلم بأنه تم تخفيضهم ليصبحوا ثلاثة مشاهد منهما اثنين أمام الفنان أحمد زاهر، مُشيرة أن دورها كان بحجم أكبر مما رأته، وأنها كانت لن تشعر بالغضب إذا كانت قد تعاقدت على تقديم تلك المشاهد في البداية.

وأضافت إيمي إسلام أنها تُقدم دور البطولة لأول مرة في مسلسل "11شارع النخيل"، وأنها تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، وتنتظر أيضًا عرض مشاهدها في فيلم "سوء الرجالة".

والجدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7"من ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، أحمد التهامي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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