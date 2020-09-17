تريند اليوتيوب | حسين الجسمي وسعد لمجرد يطيحان بـ عمرو دياب

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت الأغنية 63 مليونًا و663 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي.
اغنية عد الكلام من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى.
اغنية اماكن السهر
جاءت أغنية اماكن السهر للهضبة عمرو دياب الأقل مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت 12,249,302 مليون مشاهدة بعد طرحه منذ 3 أسابيع عبر قناة عمرو دياب الرسمية.
أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
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