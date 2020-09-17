مادلين طبر تنتهى من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" وتواصل تقديم "حلوة يا دنيا"

انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC.
الوجه الآخر يشارك فيه النجوم ماجد المصري ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني، والمسلسل فكرة ماجد المصري سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه في قالب تشويقي من خلال 45 حلقة، حيث تحدث العديد من التحولات الدرامية المهمة في كل 15 حلقة.
من ناحية أخرى تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا " على قناة تن يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة وكل ما يهم الأسرة المصرية.
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