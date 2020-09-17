تريند الفن | أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس وعمرو دياب يتصدر تويتر لهذا السبب

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلن الفنان بهاء سلطان أنه يتعرض لأزمة جديدة بسبب شركة "فري ميوزيك" لمالكها المنتج نصر محروس .

وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لـ غلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك، مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لـ فريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف.