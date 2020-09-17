بعد انتحار فنانة كورية شهيرة| أشهر قصص انتحار الفنانين عالميًا

طارد الاكتئاب عددا كبيرا من نجوم الفن حول العالم مما ادى الى انتحار الكثير منهم بشكل مفاجئ رغم وصولها الى نجاحات كثيرة وكان اخر هؤلاء الفنانين الفنانة الكورية أوه إن هي والتى تبلغ من العمر 36 عاما في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.

ونرصد لكم فى التقرير التالى ابرز الفنانين الذين لجاؤا الى الانتحار المفاجئ

روبن ويليامز

وجد الفنان العبقرى العالمى روبن ويليامز معلقا فى منزله بكاليفورنيا، وأكد الأطباء أنه كان يعانى من مرض بالعقل أدى إلى خلل فى الأعصاب مما جعله يشنق نفسه فى منزله، وذلك بعد وفاة شريكة عمره المفاجئ الذى لم يتحمله