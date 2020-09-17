نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع محمد الشرنوبي في المقال التالي
وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم ، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها، وبنفس الطريقة طرح قبل ساعات الأغنية مدعيا نفس الأقاؤيل مع شركة توزيع رقمي، وبكل وضوح لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يظهر ذلك بالمستندات لكنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر علي الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتي وصل إلي ماهو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء علي حقوقها.
واي تعاقد مع المذكور من اي فرد او شركة يعتبر اجراء غير قانوني و انتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد علية ردا قانونيا صريحا للحفاظ علي حقوق شركتنا مهما كانت الجهة.
تحترم شركة ايرث برودكشن حقوق الجميع و تحترم كل من يحترم حقوق الغير.
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