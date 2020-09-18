سيرين عبد النور تداعب طفلها الصغير وتأخذ رأى الجمهور فيما يفعل "فيديو"

ونشرت سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لطفلها الصغير وهو يلعب بالطين، وعلقت قائلة"بضيعو دقيقة بلاقيه على البلكون ناكش الدنى ..طيب بموتني رجع حطهن محلهن انو هو شاطر.. انا مصدومة بليز شوفوا هذا المنظر".
وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.
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