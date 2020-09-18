مشيت على الأشواك.. زينة تنشر فيديو من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة زينة رياض جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضاء عطلته الصيفية. وظهرت زينة وهى تمشى على الصخور على شاطئ البحر وعلقت قائلة "مشيت على الأشواك". وشاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

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