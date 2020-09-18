وفور إنطلاق الحلقة، أشعل العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما بعد حديثه عن قصة زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصدر اسمه قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.
وتحدث العوضي عن مسلسل "الاختيار"، وقال إن تجسيده لشخصية هشام عشماوي حققت أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بعض عباراتها إلى مادة للكوميكس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه كان سعيدًا بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسلسل وعبارة "الله المستعان" التي كانت من لزمات شخصيته التي جسدها، معتبرًا ذلك أفضل تكريم له عن الدور.
كما أكد العوضي أن نجاح المسلسل جعله لا يشعر بالراحة بعد انتهائه وذلك بسبب شعوره بالقلق المستمر تجاه خطوته الفنية التالية.
يذكر أن يذاع برنامج "معكم" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد ظهوره مع منى الشاذلي.. أحمد العوضي مطلوب عبر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.