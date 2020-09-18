نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديده لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز بصحبة صديقتها النجمة مني زكي، بإطلالة انيقة مرتدية فستان أسود مطرز وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة".

وشاركت ياسمين عبد العزيز شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ياسمين عبد العزيز بصحبة منى زكى.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.