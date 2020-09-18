نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي.. والسبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان أحمد العوضي، أمورًا كثيرة تتعلق بتفاصيل حياته اليومية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما كشف عن طلب زوجته الطلاق منه.

وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "أنا بحب أكل الكبدة نية ياسمين شافتني باكل الكبدة نية وقالت لي جيلي ده ولا ايه!؟".

وأضاف: "أنا قلت لها دي كبدة نية، وقالت لي انت بتاكل دم.. انت هطلقني".