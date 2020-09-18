"شوفت الموت وانكتبلي عمر جديد".. مريم حسين تروي تجربتها مع دواء للوقاية من "كورونا"

أصيبت الفنانة المغربية ​مريم حسين​ بضيق في التنفس ونقص حاد في نسبة الأكسجين في الدم، وذلك نتيجة تناولها جرعتين من الأوزون للوقاية من الإصابة ب​فيروس كورونا ​.

ونشرت مريم مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة، قالت فيه: "في وايد ناس تسألني عن الأوزون اللي أخذته أمس.. وأنتم تعرفوني وايد إنسانة ما أحب أسوي تسويق على حساب صحة أحد وما أحب أتكلم كذب.. أول شيء اللي صار أمس ما كان دعاية قد ما كان نفسي أجرب شيء لأول مرة بمناسبة عيد ميلادي".

وأضافت: "بعد ما سويت الاشياء دي إيه اللي صار فيني.. طبعا انا فيني ربو من وأنا صغيرة وكنت من مدخني الشيشة.. فأول ما أخذت الأوزون في خشمي.. شفت الموت وجات الإسعاف عندي في البيت وعطتني أكسجين.. قسما بالله انكتبلي عمر جديد.. التنفس مفيش".

واختمت حديثها: "أول شيء أحب أشكر إسعافات دبي.. تخيلوا إنهم قعدوا يقولوا لو ما كنا جينا في الوقت المناسب البنت كانت ماتت.. الحمد الله إن ربي أعطاني عمر جديد واتعلم إن مو كل شغلة أجربها".