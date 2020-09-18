أعرب الفنان احمد زاهر، عن سعادته الشديد بردود أفعال الجمهور على فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه مؤخرا في قاعات السينما.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": "حققنا أعلى إيرادات أمس حيث تفوقنا على (توأم روحي) و(الغسالة) وغيرها من الأفلام وأكثر من مدير سينما أخبرني ان الفيلم لاقى إعجاب الجميع".
وأضاف: "ردود الأفعال كامت مبهرة وأسعدتني كثيرا لدرجة أن أحد المولات عرض 3 شاشات للفيلم بدلًا من شاشة واحدة وجميعها كانت مزدحمة ..وأتمنى أن تستمر ردود الأفعال الرائعة".
يشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد زاهر لـ"دوت الخليج الفني": ردود أفعال الجمهور على "زنزانة ٧" فاجأتني.. والفيلم حقق أعلى إيرادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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