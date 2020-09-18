منة شلبي تظهر بـ"نيو لوك" جديد

ظهرت الفنانة منة شلبي، في صورة متداولة لها من من كواليس فيلم "النمس والإنس" بشعر غامق. كما ظهرت في فيديو وهي سعيدة باللوك الجديد بعدما قامت بتغيير لون شعرها وصففته بطريقة ناعمة. يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي. فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

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