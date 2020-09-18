محمد صبحي يغضب جمهور عبلة كامل في عيد ميلادها:"ليست فائقة الجمال"

عيد ميلاد عبلة كامل الـ60 الذي وافق يوم الخميس، 17 سبتمبر، كان بمثابة احتفالية طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تداول جمهورها الكثير من ذكرياتها الفنية، وكواليس أدوارها الشهيرة التي تعلق بها الجميع، وكان من بينها دورها في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي.

الجمهور يستعيد تفاصيل خلاف محمد صبحي وعبلة كامل في عيد ميلادها

واستعاد البعض ذكريات مشاركة الفنانة المصرية القديرة في هذه المسرحية، وتداولوا بعض التقارير التي جاء بها أنها خلال عملها بالمسرحية، نشب بين عبلة كامل ومحمد صبحي، خلافًا تسبب في طرده لها، من المسرح، وهو ما فسره الجمهور بالديكتاتورية وعدم رغبته في سطوع نجم أي ممثل يعمل معه، إلا أن محمد صبحي خرج عن صمته وقرر الرد على كل ما يثار حول علاقته بالفنانة القديرة، تزامنًا مع يوم ميلادها.

الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي نشرت صورة له مع عبلة كامل من العرض المسرحي "وجهة نظر"، وسردت الصفحة تفاصيل ما جرى، وحقيقة الموقف المتداول من قبل جمهور عبلة كامل بكثافة، فقال: "نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله على صفحات الفيسبوك، والمعتمدة على مذكرات لينين الرملي رحمه الله، الذي كتبها وهو في حالة متأخرة من المرض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر".

محمد صبحي يرد على قصة طرده لعبلة كامل من "وجهة نظر"

وأضافت الصفحة الرسمية للفنان القدير: "كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عار تماماً من الصحة!.. الحكاية ببساطة أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة 5 سنين، بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه، فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوى أقل!".

وتابعت الصفحة: "ثم أنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها الحادثة، ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج على هذا الاختيار لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل لأن البطلة فائقة الجمال والسحر والبطل معقد نفسياً ويرى نفسه أجمل منها بكثير".

وواصل الحساب الرسمي للفنان محمد صبحي: "عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج.. الفنان محمد صبحي يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه، وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب".

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الجمهور غاضب من محمد صبحي بسبب حديثه عن "جمال" عبلة كامل

وبالرغم من توضيح محمد صبحي لقصة طرد الفنانة عبلة كامل من المسرح خلال أدائها دورها في مسرحية "وجهة نظر"، وحسمه الجدل تجاه تلك الأنباء المغلوطة، إلا أنه أثار استفزاز وغضب متابعيه وجمهور عبلة كامل، بعد أن تحدث عن عدم ملائمتها للدور في مسرحية "الحادثة" لأنها لم تكن فائقة الجمال بحسب قوله، وهو ما اعتبره البعض تقليلًا من شأن نجمتهم المفضلة وهو الأمر الذي لا علاقة له بالواقع، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بجمال عبلة كامل بدون وضع مساحيق التجميل، وعبروا عن غضبهم من تبرير الفنان المصري لعدم استعانته بها في تلك المسرحية، وهو ما جعل المسؤول عن إدارة الحساب يحاول توضيح المقصود من وصفه لها بأنها ليست فائقة الجمال، كما قاموا بتعديل المنشور واكتفوا بأنها لم تكن ملائمة للدور فقط.

الجدير بالذكر أن مسرحية "وجهة نظر" عرضت عام 1989 وشارك في بطولتها بجانب محمد صبحي وعبلة كامل، كل من هاني رمزي ورياض الخولي وشعبان حسين وعبد الله مشرف وهناء الشوربجي ومحمود أبو زيد وآخرين.