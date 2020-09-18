"متعدد المواهب ومتواضع".. هكذا وصف "جيمس" محمد رمضان بعد نجاحهما سويا (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان العالمي ميتر جيمس، عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان من خلال أغنية "ياحبيبي" والتي لاقت نجاحا كبيرا عقب طرحها مؤخرًا عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية.

وقال جيمس في لقاء له عبر برنامج "The insider بالعربي" إن الأغنية تعتبر ترفيهية وتعمل على تحسين مزاج كل من يستمع لها.

وأضاف أن محمد رمضان فنان لديه مواهب كثيرة ويتسم بالذوق والرقي في تعامله مع الآخرين وهذا الأمر جعله يحبه كثيرا.

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وتابع أن رمضان سيتسمر طويلاً وسوف يلهم الكثير من الناس فيما بعده وقال: إنه شخص أحبه كثيرا وأقدره لما يتمتع به من ذوق وبساطة، ولم ألتقي بأشخاص مثله في الوسط، فهو فنان متعدد المواهب، يقدم الراب ويغني ويمثل ناهيك عن كونه رجل أعمال وأتوقع له الاستمرار لفترة طويلة.

يذكر أن كليب ياحبيبي قد لاقى تفاعلًا كبيرا وحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.