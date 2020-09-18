نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقيس فتحي تهنئ نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بلقيس فتحي على تهنئة الفنانة نوال الكويتية؛ وذلك بعد احتفال الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر. وعلقت بلقيس قائلة: ‏‎تشوفينها عروس وناجحة وسعيدة يا رب الله يخليها لج ويفرح قلبج فيها. وكانت نوال الكويتية قد شاركت جمهورها بصورة جمعتها بابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر ووجهت لها رسالة من القلب. وقالت نوال لابنتها: ‏شكرا جمهوري وزملائي وكل من هناني بميلاد بنوتي .. الله لا يحرمني منكم.

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