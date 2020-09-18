مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها :"أغلى هدية جاتلي من ربنا" (صور)

وعلقت مروة، على الصور قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا بحبك أوي وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدًا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله يحفظكم لبعض" وأضاف آخر"كل سنة وهو طيب ودايما مع بعض العمر كله".
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