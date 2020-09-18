ونشرت راندا، مقطع فيديو ومجموعة صور من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت رياض، على الصور والفيديو قائلة:"لكل اللي ميعرفش الاغنية دي شرنوبي عملهالي مفاجأة في كتب كتابنا ومن حلاوة المفاجأه انا بعيط زي ما انتم شايفين في الفيديو بس الحقيقة ان مش بس المفاجأة حلوة هي الاغنية كمان اغنية حلوة اوي فا بجد".
وأضافت:"شكرًا يا حبيبي محمد الشرنوبي وشكرًا لاخواتي محمد يسري اللي كتب الاغنية وحلواني اللي وزع الاغنية وكل الفنانين اللي في الفيديو انتوا كلكم اسعدتوني اوي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد طرح أغنية "قلبي ارتاح".. زوجة الشرنوبي:"زي ما انتوا شايفين عيطت من حلاوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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