نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي: نشر المخرج محمد سامي ، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد سامي برفقة زوجته مي عمر والنجم عمرو دياب ودينا الشربيني وعلق قائلًا: "الناس الحلوه"

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا| الناس الحلوة في أماكن السهر.. محمد سامي بصحبة مي عمر وعمرو دياب ودينا الشربيني.. شاهد مقالب رامز جلال في طا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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