بـ ماكياج ناعم.. وفاء قمر بإطلالة تكشف جمالها على انستجرام

نشرت الفنانة وفاء قمر ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة. وظهرت وفاء قمر بستره ناعمه وبسيطه من اللون البرتقالي الذى يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون البنى كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج البسيط.

.كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى البسيطة التى تبرز عن جمالها، ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر أبريل عام 2017، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة. كان آخر أعمال وفاء قمر فى الدراما التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" وعرض فى رمضان قبل الماضى.

شارك فى بطولته الفنان محمد عادل إمام، وتارا عماد، وعمر مصطفى متولى، وأحمد فتحى، وإدوارد، وآخرون، تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.



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