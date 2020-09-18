نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| دريد لحام عن قبلات "شارع شيكاغو" الحميمية: تلائم محتوى العمل وإلا كيف تكون المشاهد داخل كباريه؟ في المقال التالي
وقال دريد لحام في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن هذه المشاهد الجريئة من الطبيعي تواجدها خلال الأحداث، وذلك لأنها تتناسب مع الفكرة الذي يدور حولها.
وأضاف لحام: "المسلسل لايقدم تاريخًا للمكتبة الظاهرية، بل يناقش تاريخ شارع كان يحوي كباريهات وبارات ولذلك سمي بشارع شيكاغو".
وتابع مستنكرًا: "من الطبيعي أن يكون هناك مشاهد جريئة تنسجم مع محتواه ولا أعتقد أنها مقحمة بالأحداث للحصول على مشاهدين أكثر، أو ماذا تكون مشاهد داخل كبارية؟".
يذكر أن مسلسل "شارع شيكاغو" من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة "قبنض" ، وبطولة: دريد لحام، سلاف فواخرجي، مهيار خضور، أمل عرفة، شكران مرتجى، وعدد آخر من النجوم.
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