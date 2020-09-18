بالجلد الأسود..هايدى كرم تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها . وظهر هايدى كرم فى الصورة بإطلالة جرئية بالجلد الأسود. وعلقت هايدى كرم :"واحدة من تفضيلاتى". اقرأ أيضًا: وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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