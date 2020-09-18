دانا حمدان تشعل إنستجرام على أغاني التراث المغربي

شاركت الفنانة دانا حمدان ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". حيث ظهرت "دانا "، في الصورة بلوك جذاب كعادتها، بالاضافة إلى تقديمها لأغنية من التراث المغربى . ووعلقت قائلة: "تراث_مغربي دانا_حمدان تحية لكل سيدات المغرب الشقيق". وعلي صعيد أخر يشار أن آخر أعمال "حمدان" مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة وتدور أحداثة في إطار السبعنيات. وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من إياد نصار، أماني كمال، عايدة رياض، منة جلال، وإدوارد، داليا مصطفى، مي سليم.

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