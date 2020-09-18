لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق 4 ملايين ونصف مشاهدة على اليوتيوب

حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ4 ملايين ونصف مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".
لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".
أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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