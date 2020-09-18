أحمد فلوكس يوجه رسالة مطولة إلى جمهوره.. شاهد

وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الإنستجرام".
قال أحمد فلوكس، :" كلّ إنسان لديهِ جوانِب إيجابية وأخرى سلبية، مهما كان جميلًا ورائعًا في نظرك، لديهِ جانب سلبي أيضًا،
لا يُوجد إنسان كامل! سيُخطئ هو وهي وذاك وأنا وأنتَ، جميعنا نرتكب الأخطاء، وصِفة الكَمَال لله وحدهُ دائمًا، فمَن يبحث عن إنسان كامل سيطول بحثُه وفي النهاية لن يصِل".
وتابع قائلًا :"نحنُ نُكمل بعضنا بعضًا، أنا أُخطئ وأنتَ تُصيب وهي توجّه، هكذا سنعيش، هكذا سنمضي، وهكذا سنكون أفضل.. لا بأس أن تنصح ولكن برِفق، لأنّ النُصح ليس أن تكون قاسيًا، مَن أخطأ يستحقّ فُرصة أخرى ليحاول، ليتغيّر، جميعنا نستحق فرصة، لنحاول ونحاول ونحاول، لأنّنا بشر، ولأنّ صِفة المثاليّة غير موجودة".
بينما إختتم حديثه :"جميعنا متشابهون وسنبقى متشابهون، لذا فإن رأيتَ من أحدهم عيبًا، فكُن له ناصحًا، لا تكُن ناقِدًا وجارِحًا، لأنّ كلّ إنسان لديه قلب، والكلمات قد تؤرق مضجعًا، وتُعكّر مزاجًا، وتُبدِّلُ حالًا، وتُريق دمعًا، وتُوحِشُ أنسًا، وتُميتُ شعورًا، وتُورث ضغينةً، وتُفزع سكينةً، وتأتي بما قد لا تقدر حوادث الأيام وخطوب الزمان على المجيء بمثله!".
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