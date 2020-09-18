شاهد.. ساندى فى أحدث جلسة تصوير مع البرتقال

شاركت الفنانة ساندي متابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ساندي بإطلالة مميزة مرتدية نضارة شمس وممسكة ببرتقال . وعلقت ساندي قائلة :" يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان صباحكو فاكهه". وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: -قمر يا ساندي -شكلك يجنن -صباح الجمال Advertisements اقرأ أيضًا: وتشارك ساندي حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق. المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب

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