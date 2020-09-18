المخرج سميح النقاش يمنع الإجازات عن الوجه الآخر

يواصل فريق عمل مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري تصوير مشاهد العمل والذي يعرض وحقق نجاح جماهيريا . وعلم موقع «صدي البلد»، أن المخرج سميح المقاش منع اأجازات من أجل الانتهاء من تصوير أحداث العمل وسرعة تسليم الحلقات للمونتاج . مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش. والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

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