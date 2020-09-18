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سامو زين يحضر لعمل سينمائي جديد

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يبدأ الفنان سامو زين التحضير  لفيلم جديد الفترة المقبلة حيث نشر صورة من الكواليس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام وهو يرسم وشم علي وجهه,
حيث أكد سامو زين لجمهوره أن الفيلم يحمل اسما مؤقتا "اللغز" ومن المقرر طرحه العام القادم، 2021
أحداث أعمال سامو زين  كليب ويحمل اسم "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خوري وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان سامو زين ومن إخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.

كما طرح أحدث أغانيه بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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