سامو زين يحضر لعمل سينمائي جديد

كما طرح أحدث أغانيه بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت.
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