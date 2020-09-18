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"صباحكو فاكهة".. ساندي بالبرتقال في احدث جلسه تصوير لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صباحكو فاكهة".. ساندي بالبرتقال في احدث جلسه تصوير لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ساندي، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وقد ظهرت "ساندي" في هذه الصور وهي ترتدي نظارة شمس، لون برتقالي، فضلًا عن حملها لبرتقاله، معلقه: "يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان  صباحكو فاكهه  good morning everyone bonjour ". 

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.

وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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