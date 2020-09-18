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هالة صدقي تغازل جمهورها بفيديو من الأسكندرية

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تحرص الفنانة هالة صدقي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت منذ قليل فيديو جديد من اسكندرية وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: اسكندرية ماريا وترابها زعفران.

ولاقي الفيديو إعجاب الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين وكتب: منورة يا نجمة اسكندرية.

يشار أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من زواجهم .

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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