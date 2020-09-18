شاهد.. أبو ليلة وحمو بيكا يمازحان الجمهور بفيديو جديد

يحرص مؤدي المهرجانات أبو ليلة، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر أبو ليلة منذ قليل بفيديو جديد يجمعه بالفنان حمو بيكا، يمازحان ال مهور كالعادة، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام

وعلق علي الفيديو قائلاً: زنزانة الفنانين بقول لبيكا عليا 15 الف أقساط كل شهر شوفوا قالي اية.

في سياق آخر أحتفل حمو بيكا مؤخرًا بعقد قرانه علي فتاة خارج الوسط الفني ، وأحيا الحفل عدد من المطربين منهم حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.

كما يستعد أبو ليلة لعمل ديو غنائي جديد مع الفنان حمادة الليثي ومن المقرر طرحه الفترة المقبلة.