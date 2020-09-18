سوسن بدر تغازل جمهورها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

ونشرت سوسن بدر منذ قليل بصورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام
وظهرت سوسن بالصورة من أمام البحر مرتدية شميز باللون الأبيض ، والقت التحية الصباحية وكتبت : صباح الخير يا مصر.
وعلقت الفنانة ليلي عز العرب قائله: "أحلي صباح عليكي".
وخاضت الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
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