هوس يحتفل مع جمهور الساقية بإطلاق ألبوم بطل خارق

استقبل جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل إطلاق ألبوم "بطل خارق" لفريق "هوس" مساء الخميس 17 من سبتمبر على مسرح النهر، بحضور كبير، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.
مجموعة كبيرة من محبى الفريق كانوا من أوائل الصفوف للاستماع لأغنيات الفريق المميزة ومع إطلاق أغانى الألبوم الجديدة تفاعل الحضور مع الأغنيات بشكل كبير وعن اختيار اسم "بطل خارق" أكد "خطيب" مغنى الفريق أنه يوصف به الإنسان الذى يتحمل صعوبات حياته ويواجه أزماته فيؤكد لنا أنه من بطل خارق.
ومن الأغنيات التى قدمها الفريق من الألبوم الجديد "الشفرة، ليل، كل، جريمتى، بطل خارق" ومن أغنيات الفريق السابقة التى رددها الجمهور مع الفريق "بحاول، بلاد النبل، ضحكتك ناقصة، السما السابعة".
هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.
بين عامي 2014 و2015 استمر الفريق في تدريباته باستوديوهات القاهرة، حيث تكون أعضاؤه من خلفيات موسيقية مختلفة فقط يجمعهم "هَوَس" الموسيقى.
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