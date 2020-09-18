المنتج نصر محروس يواصل مضايقة بهاء سلطان بعد فسخ تعاقدهما ويتسبب في حذف أغانيه من فيسبوك

بهاء سلطان رغم إعلانه انتهاء أزمته مع المنتج المصري نصر محروس مالك شركة فري ميوزيك وفسخ التعاقد بينهما بعد أكثر من 8 سنوات من الخلاف والاحتكار، وذلك قبل حوالي يومين فقط، إلا أن المطرب المصري كشف عن أنه لايزال يتعرض لمضايقات من قبل مكتشفه ومنتج ألبوماته السابقة.

نصر محروس يواصل مضايقة بهاء سلطان

بهاء سلطان كشف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يتعرض لمحاولات لإغلاق الصفحة، بسبب بلاغات مقدمة لفيسبوك من قبل شركة نصر محروس، وهو ما جعل المطرب المصري يضطر لحذف الفيديوهات التي كان يشاركها مع جمهوره بصوته، تجنبًا لحذف الصفحة.

حساب بهاء سلطان عى فيسبوك مهدد بالحذف

المطرب الصري بهاء سلطان كتب في منشور له على فيسبوك: "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك.. مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لفريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف".

ولاقى بهاء سلطان دعم قطاع كبير من جمهوره الذين تسائلوا أيضًا عن سبب محاولة نصر محروس لمضايقة المطرب المصري بهذا الشكل، ومنع الجمهور من فنه وصوته، كما دعاه البعض لتدشين صفحة جديدة بدلًا من الصفحة التي تلقت بلاغات كثيرة.

التطورات الجديدة في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

facebook

وكان بهاء سلطان قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين بعد الحكم في قضيته ضد المنتج نصر محروس، حيث رفضت المحكمة مطالب نصر محروس بدفع بهاء سلطان لمبلغ مالي وإلزامه بالعودة للشركة، وجاء الحكم بإعادة تسجيل بعض الأغاني فقط للشركة وإنهاء التعاقد بعدها.

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وجاء في نص الحكم والذي تداول نسخة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالزام بهاء سلطان بإعادة تسجيل الأغاني التي بها عيوب هندسية في الألبوم محل الخلاف، مع رفض دعوى نصر محروس بتعويض الشركة بملبغ مالي يصل إلى مليون ونصف دولار، وجاء ذلك بعد فشل كل محاولات الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان في الفترة الأخيرة وأبرزها مبادرة الفنانة إسعاد يونس التي أطلقتها عند استضافة المطرب المصري في برنامجها "صاحبة السعادة".

وبعد الحكم، علق الفنان بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك وقال في رسالة إلى الجمهور: "أولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبة لي وأثر معايا نفسياً خلال الفترة الي فاتت، بس الحمد لله القضية اخذت شكل من الناحية القانونية افضل وقريباً هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيرة من القضية والتي كانت يوم 9/15"، ولاقى بهاء دعم عدد كبير جدا من محبيه الذين طالبوه بعودته للنشاط الفني بكثافة وتسجيل ألبومات جديدة.