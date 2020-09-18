فيديو مريم حسين تنجو من الموت بعد تناولها "دواء كورونا" وتؤكد:"اتولدت من جديد"

مريم حسين أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد أن قررت أخذ جرعتين من "الأوزون" كنوع من الدعاية للمنتج باعتباره يتسبب في الوقاية من فيروس كورونا، حيث تعرضت لوعكة صحية خطيرة كادت أن تفقد حياتها بسببها.

مريم حسين تروي تفاصيل أزمتها الصحية

مريم حسين الفنانة المغربية قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي طريحة الفراش، وبدأت تروي تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها بشكل مفاجئ، حيث قالت إنها بعدما أخذت جرعة الأوزون أصيبت بتعب كبير ولم تستطع التنفس وأضافت: "شفت الموت".

وأكدت الفنانة المغربية مريم حسين أنها كانت في حالة سيئة جدًا وكادت أن تموت بسبب ضيق التنفس، كما أن الإسعاف جاءت في الوقت المناسب لإنقاذها، وتابعت: "شفت الموت.. مستحيل اللي صار فيا.. وجات الإسعاف للبيت وقالوا لأسرتي لو ما جينا بالوقت المناسب كانت البنت ماتت.. أنا ما كنت أتنفس!"

مريم حسين كادت أن تختنق بسبب "الأوزون"!

مريم حسين وصفت اللحظات الصعبة التي مرت بها يوم عيد ميلادها الذي يوافق 6 سبتمبر، بأنها "ولدت من جديد"، واستطردت: "شفت الموت أقسم بالله، أمس أنا اتولدت من جديد في يوم ميلادي"، كما اعتذرت لوالدتها على الموقف المقلق الذي عاشته بسببها، وأوضحت مريم أنها عندما شعرت بتوقف الأكسجين وعدم وصوله للمخ، باتت في حالة هيستيرية وقامت بتكسير بعض مقتنيات منزلها.

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عيد ميلاد مريم حسين

الجدير بالذكر أن مريم حسين احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها الـ32، وشاركت متابعيها على موقع انستجرام، بأحدث صور من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وعلقت عليها قائلة: "اليوم، أود فقط أن أشكر الله على إضافة سنة أخرى إلى حياتي وملؤها بالسعادة.. عيد ميلاد سعيد لي"، وتلقت التهاني من قبل جمهورها ومحبيها، الذين تمنوا لها دوام السعادة والنجاح.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مريم حسين عن أحدث ظهور لابنتها أميرة، خلال تحضيرات طفلتها للعام الدراسي الجديد وتجربتها لملابس المدرسة، حيث نشرت صورة الطفلة وعلقت عليها بلسانها قائلة: "أنا مرة متحمسة عشان أبدأ المدرسة.. شكرًا ماما على الهدية الرائعة في أول يوم دراسي.. وش كانت تجارب أبنائكم اللطيفة في أول يوم دراسي؟"