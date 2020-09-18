فيديو الفاشنيستا بدور البراهيم عن سعاد حسني:"ما بشوفها حلوة"

بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية واصلت استفزاز جمهورها بمقارنة نفسها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، فبعد أن وصفت أنفها بأنه أجمل من أنف النجمة المصرية الراحلة، عادت وأكدت أنها لا ترى السندريلا جميلة من الأساس، وهو ما أثار غضب متابعيها.

بدور البراهيم تواصل مقارنتها بسعاد حسني

بدور البراهيم شاركت الجمهور بمقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، علقت فيه على الانتقادات التي تلقتها عندما تحدثت لأول مرة عن سعاد حسني وأكدت أنها تملك أنفًا أجمل من أنف الراحلة، وقالت لجمهورها في الفيديو الجديد أن حديثها تم فهمه بشكل خاطئ، وشددت على أن مقاييس الجمال لديها مختلفة عن مقاييس الجمال لدى سعاد حسني، والعكس صحيح.

خبيرة التجميل السعودية لفتت أيضًا إلى أن الفنانة المصرية الراحلة كانت معتمدة في جمالها على ارتداء الملابس التي تظهر أنوثتها، وكانت تظهر بكامل أناقتها طوال الوقت وتؤدي أدوارًا مختلفة بالإضافة إلى حركتها وارتباطها دائمًا بالمرح، وأضافت: "دوت الخليج كانت تتغنج وتلبس وتطلع بكامل حلتها وبأدوار مختلفة وحركات بتخليها تصير أنثى أنثى".

تصريحات صادمة من بدور البراهيم عن السندريلا:"ما بشوفها حلوة"

وصدمت بدور البراهيم متابعيها مجددًا بعد أن صرحت بأنها لا ترى سعاد حسني جميلة من الأساس وتابعت: "أنا ما أشوفها حلوة، والله ما بشوفها حلوة، وفي ناس بشوفها ملكة جمال وغيري ما يشوفها كدا".

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ولاقت بدور البراهيم انتقادات حادة من قبل متابعيها الذين رفضوا تعليقاتها عن سعاد حسني التي يعتبروها أيقونة من أيقونات الجمال، وقررت بدور بعد حالة الهجوم الحاد عليها، أن تقول ساخرة عن نفسها أنها ليست جميلة، وتابعت: "أنا ماني حلوة.. وما فيّ مقاييس جمال أبدًا".

الجدير بالذكر أن خبيرة التجميل السعودية كانت قد قالت عن سعاد حسني إنها إذا كانت على قيد الحياة حتى الآن، فإنها كانت ستخضع لعمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتكس، لأنها كانت مهتمة بكل ما يخص عالم الموضة والجمال في شبابها.

تفاصيل انفصال بدور البراهيم

في سياق آخر، كانت بدور البراهيم قد كشفت عن السبب الذي ساهم في انفصالها عن زوجها الأخير حيث نشرت فيديو تحدثت من خلاله عن وجود دور لزوجة طليقها في انفصالها عنه على الرغم من حديثها بأنها كانت تعيش "أجمل أيام حياتها معه" حسب وصفها فقالت: "سبب الطلاق هو تدخلات من جهة زوجته الأولى الله يستر عليها، وكان حياتنا أفضل لكن هذا السبب خارجي، وكان بيننا راحة وعشت أجمل أيام حياتي معه، على الرغم اننى لم أعطي نفسي فرصة للتفكير في هذه الخطوة".

ومؤخرًا أعلنت بدور البراهيم انفصالها رسميًا عن زوجها بعد أشهر من الطلاق الشفوي فقط، وكتبت عبر سناب شات: "وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي".