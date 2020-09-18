نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تشارك جمهورها بصور من كواليس "أمل حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة حنان مطاوع، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. ونشرت حنان منذ قليل مجموعة صورة جديدة لها من كواليس حكاية "أمل حياتي"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلقت علي الصور وكتبت: كواليس حكاية أمل حياتي ، كتير منكم يمكن أول مرة يشوفوا الصور دي. يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى شريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.



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