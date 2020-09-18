نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال بصحبة محمد رياض في أحدث ظهور لهما في المقال التالي
وظهر ياسر جلال بالصورة برفقة الفنان محمد رياض بعد صلاة الجمعة، وهم يرتديان جلابية باللون الأبيض.
وعلق علي الصورة وكتب: جمعة مباركة صباح الفل.
يشار أن ياسر جلال اعتذر عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 .
يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.
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