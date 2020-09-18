أحمد جمال سعيد بصحبة محمد علي رزق من كواليس "قبل الأربعين"

وشارك أحمد ، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر بالصورة برفقة الفنان محمد علي رزق من كواليس فيلم "قبل الأربعين" ، وعلق قائلاً :" الصحبة النضيفة رزق" ، فيلم قبل الأربعين.
فيلم "قبل الأربعين" تدور أحداثه حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.
فيلم "قبل الأربعين" بطولة عدد من النجوم منهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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