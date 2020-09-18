علي ربيع لجمهوره: "جمعة مباركة ويوم سعيد عليكم"

يحرص الفنان علي ربيع، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. وشارك علي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر بالصورة بعد صلاة الجمعة وهو يحمل المصلية وكتب : جمعة مباركة ويوم سعيد عليكم.

وعلق مصطفي بسيط علي الصورة ممازحاً: هو انت في الصورة. وعلق مصطفي بسيط علي الصورة ممازحاً: هو انت في الصورة. يتم عرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

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