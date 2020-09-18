بالأبيض والأسود.. أروى جودة تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ". وظهرت أروي في الصور بإطلالة جريئة بفستان أسود وأبيض وإعتمدت وماكياج صاخب. اقرأ أيضًا: وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

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