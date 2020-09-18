الارشيف / فن ومشاهير

في عيد ميلا ماجي بو غصن.. تفاصيل مرورها بتجربة مؤلمة مع الورم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يوافق اليوم 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن الـ43، بدأت "ماجي" مشوارها الفني مع المخرج الراحل أنطون ريمي في مسلسلي "الاخوان" و "المغاور"،من خلال السطور التالية نعرض عليكم التجربة الاليمة التي مرت بها ماجي ابو غصن مع الورم.

في 22 يوليو عام 2019 خضعت ماجي بو غصن لـعملية ازالة ورم دماغي حميد وظلت في المستشفي لعدة اسابيع حتي تعافت منه.

وكانت ماجى بوغصن خاضت السباق الدرامي الرمضاني ٢٠١٩ بمسلسل "بروفة" مع النجم المصري أحمد فهمي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في عيد ميلا ماجي بو غصن.. تفاصيل مرورها بتجربة مؤلمة مع الورم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا