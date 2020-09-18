في عيد ميلاده.. سبب ابتعاد توفيق عبدالحميد عن تقديم المسلسلات

يوافق اليوم الجمعة 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنان توفيق عبد الحميد الذي ولد عام 1956 والتحق بمعهد الفنون المسرحية عام 1979 ،وشارك في اعمال "درامية" كبيرة من بينها مسلسل "حضرة المتهم ابي".

ومن خلال السطور التالية نعرض عليكم سبب ابتعاد توفيق عبد الحميد عن "المسلسلات".

كشف توفيق عبد الحميد سبب ابتعاده عن المشاركة في المسلسلات في الفترة الحالية، وذلك من خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع علي شاشة "DMC".

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وقال "عبد الحميد" من خلال اللقاء: كل سنة بيتعرض عليا مسلسلات بس كلها أدوار سطحية وانا مش عايز ابقي متواجد بس.

وتألق الفنان توفيق عبد الحميد من خلال المسرح ثم التلفزيون والسينما، حيث قدم ما يزيد عن 50 عملا، وصرح في إحدى لقاءاته الفنية بأنه سيتفرغ لتدريب الشباب الهواة، والعمل معهم دون أجر.

من أبرز أعمال توفيق عبد الحميد الدرامية كان مسلسل أين قلبي وحضرة المتهم أبي وقاسم أمين وأم كلثوم وبوابة الحلواني.